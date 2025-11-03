Caselle in Pittari investe sul territorio: due bandi per rilanciare imprese e nuove attività

Il Comune di Caselle in Pittari ha pubblicato due nuovi bandi pubblici destinati al sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali operanti sul territorio comunale. Si tratta di misure a fondo perduto pensate per incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per sostenere il miglioramento e la modernizzazione delle attività già esistenti.

Due bandi, due obiettivi distinti

Pur avendo entrambi l’obiettivo di offrire un concreto supporto economico alle imprese locali, i due bandi si rivolgono a destinatari e finalità differenti.

1. Fondo di sostegno alle attività dei comuni marginali

Il primo bando mira a favorire l’apertura di nuove attività economiche o l’introduzione di nuovi codici ATECO all’interno di imprese già esistenti. L’intento è quello di stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e diversificare l’offerta produttiva del territorio.

Scadenza per la presentazione delle domande: 8 novembre 2025.

2. Fondo di sostegno alle attività dei comuni delle aree interne

Il secondo bando è rivolto alle imprese che intendono realizzare interventi di ammodernamento, ristrutturazione, efficientamento energetico o ampliamento dei propri locali. Un’azione concreta per favorire la competitività e la sostenibilità delle attività già operative.

Scadenza per la presentazione delle domande: 6 novembre 2025.

Contributi a fondo perduto e modalità di partecipazione

In entrambi i casi, i contributi saranno erogati a fondo perduto, sulla base dei punteggi assegnati ai progetti presentati. Potranno partecipare solo le imprese in regola con i tributi comunali e con gli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC regolare), nonché regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

protocollo.caselleinpitari@asmepec.it

Alla domanda sarà necessario allegare:

il modulo di richiesta;

il piano economico dell’iniziativa;

la copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante.

Informazioni e supporto

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per scaricare la documentazione completa, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare il sito istituzionale del Comune di Caselle in Pittari:

www.comune.caselleinpittari.sa.it

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere la vitalità economica del territorio, offrendo strumenti concreti per rafforzare e innovare il tessuto produttivo locale.