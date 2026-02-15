Casal Velino punta sulla rigenerazione del litorale: approvato il progetto per il nuovo lungomare Speranza

Il Comune di Casal Velino compie un passo avanti verso la trasformazione del proprio fronte mare. L’amministrazione guidata dal sindaco Silvia Pisapia ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto funzionale per la riqualificazione del lungomare Speranza, nella frazione Marina.
I fondi
L’intervento si inserisce nella più ampia cornice strategica del “Masterplan – Programma integrato di valorizzazione del litorale Cilento Sud”, un piano ambizioso nato dalla sinergia tra la Regione Campania e i 13 comuni dell’area target per rilanciare l’attrattività turistica e la qualità urbana della costa.
Dettagli tecnici e finanziamento
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. Una cifra importante che sarà coperta integralmente dai fondi europei della Regione Campania (FESR 2021-2027), garantendo così la realizzazione dell’opera senza gravare direttamente sulle casse comunali.
Nello specifico, il quadro economico destina circa 1,12 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza. L’iter burocratico ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza di Salerno e la validazione tecnica necessaria per l’immediata eseguibilità.
Un’opera di pubblica utilità
La delibera sottolinea come l’intervento sia conforme alla strumentazione urbanistica vigente e rivesta i caratteri di indifferibilità ed urgenza. La riqualificazione non riguarderà solo l’estetica del lungomare, ma punta a una rigenerazione profonda degli spazi pubblici, che rientrano già nella piena disponibilità dell’ente.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato individuato nell’ingegnere Agostino Sica, responsabile dell’UTC – Settore Lavori Pubblici, che coordinerà le fasi successive fino all’apertura del cantiere.