Casal Velino, continua la riqualificazione del Lungomare Speranza

Continuano i lavori di riqualificazione del Lungomare Speranza di Casal Velino. L’Ente, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto esecutivo che riguardano il terzo lotto del progetto, con un costo complessivo di € 416.000,00, di cui € 328.478,67 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.299,35 ed € 87.521,31 per somme a disposizione.

I lavori

Il progetto riguarda la riqualificazione del Lungomare di Marina di Casal Velino (III lotto funzionale) ed, in particolare, la riqualificazione di un area in prossimità del Porto, con destinazione a parco urbano e area attrezzata. I lavori molto probabilmente inizieranno entro l’inizio del prossimo anno.

L’importante intervento verrà finanziato mediante la contrazione di un Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a per l’importo di € 416.000,00 a totale carico dell’Ente, con rate di ammortamento a partire dal 01.01.2026 per la durata di 20 anni ; l’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 e nell’elenco annuale 2024.