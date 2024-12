Grande festa per il pensionamento di Carmine Viviano, medico di Casal Velino

Festa a sorpresa carica di emozione e gratitudine, a Casal Velino, per celebrare il dottor Carmine Viviano, che, dopo decenni di instancabile servizio, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. Amato dai suoi pazienti per la disponibilità, la professionalità e l’umanità che ha sempre dimostrato, il dottor Viviano ha rappresentato per anni, e continuerà ad esserlo, una figura fondamentale nella vita del paese. Sempre pronto a rispondere a ogni chiamata, non solo come medico ma anche come amico. Instancabile, sempre presente nel suo studio pronto ad ascoltarti, il suo impegno è andato ben oltre le sue competenze professionali, incarnando un esempio di dedizione e vicinanza autentica.

Una serata di emozioni e gratitudine

Il sindaco Silvia Pisapia ha voluto esprimere a nome di tutti i cittadini un profondo ringraziamento per il lavoro svolto dal dottor Viviano, riconosciuto da tutti come un punto di riferimento insostituibile. Alla cerimonia erano presenti tantissimi cittadini, dai più anziani ai più giovani, che hanno voluto testimoniare il loro affetto con abbracci, parole di stima e qualche lacrima di commozione. “Per noi è stato molto più di un medico, è sempre stato accanto a noi nei momenti più difficili, senza mai farci sentire soli.”, hanno dichiarato alcuni pazienti.

Il dottor Viviano, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti i presenti, ricordando a tutta la comunità che lui ci sarà sempre per ogni suo paziente.