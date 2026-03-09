Attualità

Casal Velino inaugura il circuito “5 Province”: successo per la prima tappa di aquathlon FITRI

La struttura ha accolto ieri giovani atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Campania

Chiara Esposito

Grande successo ieri a Casal Velino dove, presso la piscina comunale è stato inaugurato il circuito regionale di aquathlon “5 Province”. La struttura ha accolto giovani atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Campania, impegnati nelle prove combinate di nuoto e corsa previste dalla Federazione Italiana Triathlon.

L’evento

Le gare si sono svolte su distanze differenziate in base alle categorie, permettendo a tutti i partecipanti di confrontarsi in un contesto sicuro e ben organizzato. Tale iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra ASD Atlantide, che gestisce la piscina, ASD Cilento Run, promotrice del triathlon nel Cilento, e l’amministrazione comunale di Casal Velino, che ha sostenuto con convinzione l’appuntamento inaugurale del circuito.

Prima dell’avvio delle competizioni, la sindaca Silvia Pisapia ha rivolto un saluto agli atleti e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita e aggregazione. La direzione dell’evento è stata affidata a una squadra affiatata composta da Nicola Dragone, presidente dell’ASD Atlantide, Vincenzo Morinelli, delegato provinciale FITRI, Simone Vitiello, presidente regionale FITRI, e Fedele Oricchio, presidente della Cilento Run. Il supporto tecnico è stato garantito da Gennaro Elefante, responsabile dell’impianto audio.

Una giornata di sport nel segno del fair play e della condivisone

Una giornata di sport vissuta nel segno del fair play e della condivisione, con i giovani atleti protagonisti di una manifestazione che ha messo in risalto non solo le capacità sportive, ma anche il valore educativo della disciplina.

