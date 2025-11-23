Casal Velino e Ascea unite nel lutto per la scomparsa di Antonella Tomasco

Un’ondata di dolore attraversa il territorio cilentano per la morte prematura di Antonella Tomasco, originaria di Casal Velino e figura molto amata ad Ascea, dove svolgeva da anni il suo impegno professionale come dirigente vicario e insegnante presso l’Istituto Parmenide.

La sua scomparsa ha scosso profondamente entrambe le comunità, che in queste ore si stringono in un abbraccio collettivo di cordoglio.

A Casal Velino il lutto è palpabile. La comunità piange una figlia preziosa, ricordata per il sorriso gentile e la capacità di entrare in sintonia con le persone, lasciando un segno autentico in chiunque avesse avuto modo di incontrarla.

Anche Ascea ha voluto esprimere il proprio dolore con un messaggio ufficiale. “La comunità di Ascea si unisce al dolore per la scomparsa dell’insegnante Antonella Tomasco. Dirigente vicario e insegnante presso il nostro Istituto Parmenide, Antonella è stata per anni una presenza instancabile, amorevole, capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla. Originaria di Casal Velino, ha dedicato la sua vita alla scuola con una dedizione rara, fatta di sacrificio, professionalità e un’umanità che andava oltre il suo ruolo. In queste ore così difficili, il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai colleghi, agli studenti e a tutti coloro che l’hanno accompagnata anche solo per un tratto di strada. Che il suo ricordo continui a illuminare chi resta”.