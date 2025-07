Casal Velino: arte sulla sabbia, musica e divertimento, prosegue Areneide

Prosegue con grande successo la terza edizione di Areneide, il Festival delle Sculture di Sabbia che fino al 6 luglio trasforma il Lungomare Speranza di Casal Velino, in un sorprendente museo a cielo aperto.

Una manifestazione tra le più attese nel Cilento

Oggi si entra nel terzo giorno della manifestazione, tra le più attese dell’estate cilentana, capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso grazie al suo mix di arte, cultura, spettacolo e tradizione. Al centro della scena ci sono le spettacolari opere realizzate dagli artisti del collettivo “Arenas Posibles”, due maestose sculture che rimarranno esposte per tutta l’estate come simbolo dell’incontro tra creatività e paesaggio mediterraneo. L’entusiasmo dei visitatori cresce di ora in ora, con tantissimi curiosi che seguono le varie fasi di lavorazione, affascinati dall’abilità con cui la sabbia prende vita sotto le mani degli scultori.

Tra musica, artigianato ed enogastronomia

Accanto all’arte delle sculture, anche quest’anno è protagonista Gusto Italia in Tour, la fiera delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane che accompagna il festival per il secondo anno consecutivo. Stand, degustazioni e prodotti tipici provenienti da tutta Italia permettono di scoprire sapori autentici e tradizioni locali, offrendo un’esperienza multisensoriale che unisce bellezza, convivialità e cultura.

Attività per grandi e piccini

Non mancano, inoltre, eventi collaterali per arricchire le serate: musica dal vivo, dj set, performance di artisti di strada e workshop aperti a grandi e piccini contribuiscono a creare un clima di festa che anima Marina di Casal Velino, regalando momenti di svago e socialità.

L’appuntamento continua fino a domenica 6 luglio, con un programma ricco di eventi e la promessa di emozionare.