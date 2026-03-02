Carnevale del Golfo 2026: trionfano “Oceania” e la “Befana vien da Carlo Pisacane”

L’edizione 2026 del Carnevale del Golfo non tradisce le aspettative. Tante le maschere che hanno sfilato tra le stradine della città di Sapri, per la seconda e ultima tappa del Carnevale, organizzato dalla proloco cittadina, e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Successo per la seconda e ultima tappa del Carnevale

Un’edizione che si è conclusa con la vittoria finale per la sezione carri, di “Oceania” mentre per i gruppi allegorici de “La befana vien da Carlo Pisacane”. Un lavoro che prosegue da diversi mesi e che anche quest’anno ha visto la presenza di carri e gruppi allegorici provenienti da diversi paesi del Golfo di Policastro, per un appuntamento che ormai è entrato a pieno titolo tra gli eventi invernali della città della Spigolatrice, come sottolineato dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile e dalla Presidente della Proloco Luana Ficarra.

Colori, musica e tanta allegria hanno accompagnato le tantissime maschere nella lunga sfilata che, partita da piazza San Giovanni, si è conclusa nell’area spettacoli del lungomare cittadino. Un successo assicurato per la festa più pazza e divertente dell’anno.