Attualità

Carnevale del Golfo 2026: trionfano “Oceania” e la “Befana vien da Carlo Pisacane”

Tante le maschere che hanno sfilato tra le stradine della città di Sapri, per la seconda e ultima tappa del Carnevale, organizzato dalla proloco cittadina, e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Maria Emilia Cobucci

L’edizione 2026 del Carnevale del Golfo non tradisce le aspettative. Tante le maschere che hanno sfilato tra le stradine della città di Sapri, per la seconda e ultima tappa del Carnevale, organizzato dalla proloco cittadina, e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Successo per la seconda e ultima tappa del Carnevale

Un’edizione che si è conclusa con la vittoria finale per la sezione carri, di “Oceania” mentre per i gruppi allegorici de “La befana vien da Carlo Pisacane”. Un lavoro che prosegue da diversi mesi e che anche quest’anno ha visto la presenza di carri e gruppi allegorici provenienti da diversi paesi del Golfo di Policastro, per un appuntamento che ormai è entrato a pieno titolo tra gli eventi invernali della città della Spigolatrice, come sottolineato dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile e dalla Presidente della Proloco Luana Ficarra.

Colori, musica e tanta allegria hanno accompagnato le tantissime maschere nella lunga sfilata che, partita da piazza San Giovanni, si è conclusa nell’area spettacoli del lungomare cittadino. Un successo assicurato per la festa più pazza e divertente dell’anno.

Leggi anche:

Policastro Bussentino: grande successo per l’ultima tappa del Carnevale del Golfo | VIDEO
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Giovanni Fortunato

Presunta corruzione a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rinviato a giudizio

Il GUP dispone il rinvio a giudizio per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, e altri 6 indagati. Al centro dell'inchiesta una tangente da 100mila euro

Pasquale Aliberti

Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura

Dopo oltre dieci anni si conclude il procedimento a carico dell'amministratore salernitano, cadono tutte le accuse

Raffaele Petta

Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

L'8 marzo a Salerno check-up gratuito della fertilità presso il Centro Alesan. Un’iniziativa dei centri d'eccellenza per contrastare l'aumento della sterilità

Disabili

Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli

Il Comune di Capaccio Paestum avvia l'iter per il PEBA. Scopri come l'Amministrazione Paolino intende abbattere le barriere architettoniche per una città più inclusiva

Stadio Mario Vecchio

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

L'Amministrazione Paolino aggiudica l'appalto per la riqualificazione dello storico impianto "Mario Vecchio" a Capaccio Scalo. Nuovi campetti e barriere abbattute

Giuseppe Lanzara

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio

Aquara: inaugurata questa mattina la nuova palestra comunale

A prendere parte alla cerimonia tanti amministratori del territorio e il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Omicidio Sant'Egidio Monte Albino

Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

60enne muore dopo il ricovero in ospedale. La Procura ferma la moglie: l'avrebbe colpito con un'arma da taglio

ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Teggiano Polizia Municipale

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Dubai

Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Salernitani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco nel Golfo. Le testimonianze di Andrea Vento e Italo Santoro sulla sicurezza e la paura a Dubai

Poste San Gregorio Magno

L’ufficio postale di San Gregorio Magno riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi grazie al progetto Polis per i centri con meno di 15mila abitanti