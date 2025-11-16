Cardile, anziana cade in casa: i Vigili del Fuoco la salvano calandola dal balcone

Intervento complesso dei Vigili del Fuoco questa mattina in località Cardile di Gioi Cilento. I Vigili del Fuoco, del distaccamento di Vallo della Lucania, contattati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti per soccorrere una donna ultra-ottantenne caduta in casa e con probabili fratture.

L’intervento dei caschi rossi

I sanitari, hanno riscontrato grandi difficoltà nel far uscire di casa dalla porta d’ingresso la donna, è stato, quindi, necessario l’intervento dei caschi rossi che, tramite una manovra in corda, hanno provveduto ad imbracare la malcapitata, dopo averla posizionata su una barella, l’hanno calata giù dal balcone e affidandola, successivamente, alle cure del 118.

Tale manovra, fanno sapere i Vigili del Fuoco, è spesso necessaria, soprattutto, quando si va ad intervenire in zone come centri storici o comunque poco accessibili dai mezzi di soccorso.