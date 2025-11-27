Carabinieri di Agropoli, furti su auto lungo il litorale cilentano: 4 persone nei guai

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica, sottoponendo due uomini agli arresti domiciliari e due donne all’obbligo di presentazione alla p.g.

I fatti

Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver commesso, a vario titolo, anche in concorso tra loro, nei primi mesi del 2025 cinque furti su autovetture in sosta lungo il litorale cilentano ed in particolare ad Ascea, Casal Velino, Capaccio Paestum e Castellabate, oltre che il furto di un’automobile, in Laureana Cilento, poi rinvenuta nei giorni successivi a Capaccio Paestum.

Il modus operandi

In particolare, gli indagati, come emerso nel corso delle attività, infrangevano i vetri dei veicoli in sosta asportando gli effetti personali ivi e, in particolare, denaro e carte di credito con cui, in alcuni casi, tentavano senza riuscirci di effettuare prelievi presso gli ATM.

L’abbigliamento asportato all’interno delle automobili, invece, veniva poi successivamente rivenduto attraverso una nota piattaforma commerciale tramite un profilo riconducibile ad uno degli indagati. L’attività ha consentito di recuperare parte della refurtiva che veniva restituita alle parti offese.

“Il procedimento verte nella fase delle indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione“.