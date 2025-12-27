Capodanno in piazza: ecco gli appuntamenti nel salernitano

Il territorio salernitano si prepara a salutare il 2025 e accogliere il 2026 con un ricco calendario di appuntamenti all’aperto. Dalle grandi piazze cittadine ai borghi della Costiera Amalfitana, ecco i principali comuni della provincia di Salerno dove si terranno concerti e festeggiamenti pubblici tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Capodanno a Salerno città

Il capoluogo resta il fulcro dei festeggiamenti, complice anche l’attrazione delle Luci d’Artista.

31 dicembre (Piazza della Libertà): Il palco principale ospiterà il concerto di Mahmood. La serata avrà inizio intorno alle 20:45 con lo show di Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss, seguito dai DJ set di Max Monti e Claudio Coveri. Allo scoccare della mezzanotte è previsto il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare. Dall’amministrazione è stato messo a punto un programma ben definito per la viabilità e trasporti, che raccomanda soprattutto l’utilizzo dei mezzi pubblici, che saranno potenziati per l’occasione.

1 gennaio (Teatro Verdi): Per chi preferisce la musica classica, il nuovo anno si apre con il doppio appuntamento del Concerto di Capodanno presso il Teatro Verdi (ore 18:30 e ore 21:30).

Festeggiamenti in Costiera Amalfitana

I comuni della Divina propongono eventi che fondono musica contemporanea e folklore.

Amalfi: Si autodefinisce il “Capodanno più lungo d’Italia”. Il 31 dicembre i festeggiamenti iniziano già nel pomeriggio in Piazza Duomo con DJ set. In serata, in Piazza Flavio Gioia, si terrà il concerto/karaoke di Nicolò De Devitiis (Le Iene) e l’esibizione dei The Muppets. La mezzanotte sarà celebrata con i fuochi d’artificio sul mare e musica fino all’alba.

Positano: La festa si concentra tradizionalmente sulla Spiaggia Grande con musica dal vivo e DJ set che accompagnano residenti e turisti fino alle prime luci del mattino.

Maiori e Minori: Entrambi i comuni prevedono intrattenimento in piazza con gruppi locali e brindisi collettivi, con i tipici mercatini natalizi a fare da cornice.

Capodanno in Cilento

Nel Cilento diverse piazze si animeranno con musica live e brindisi augurali, puntando su un’atmosfera più intima ma vivace. È il caso di Castellabate con i Dance Tarantella, Capaccio Paestum con i Sibbenga Sunamo, a mentre Vallo della Lucania, Perito, Piaggine saranno protagonisti i dj. Ad Agropoli, invece, l’appuntamento è per il primo gennaio in piazza Vittorio Veneto con i Beat ’90