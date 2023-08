Capaccio: tentano di disfarsi della droga attraverso lo scarico del bagno, arrestati

II 26 agosto, a Capaccio Paestum, i Carabinieri di Agropoli, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, Vincenzo Zampella e Maria Grazia D’Anania in quanto, l’uomo nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare ha impedito e ostacolato l’accesso dei Carabinieri al fine di permettere alla donna di tentare di disperdere la sostanza stupefacente attraverso lo scarico del bagno.

La scoperta della droga

Effettivamente nel pozzetto fognario sono stati trovati 5,5 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi e nell’abitazione un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1635 euro in contanti.