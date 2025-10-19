Capaccio, smaltimento illecito di rifiuti speciali: denunciato titolare di azienda bufalina

Il personale di Polizia Municipale, ha riscontrato l'abbandono, su di un'area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non pericolosi

A cura di Alessandra Pazzanese

Il personale dell’Unità di Polizia Municipale, guidato dal Tenente Comandante Clelia Saviano, in collaborazione con il personale dell’Associazione ambientale “Accademia Kronos APS” di Salerno, hanno effettuato un controllo presso un’azienda zootecnica di Capaccio Paestum.

La denuncia

Il personale di Polizia Municipale, ha riscontrato l’abbandono, su di un’area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da plastica, materiali plastici, metalli, scarti metallici provenienti da lavorazioni industriali, carta e cartone nonchérifiuti di imballaggi.

Leggi anche:

Rifiuti speciali abbandonati lungo il Fiume Sele: scatta la denuncia delle guardie ambientali

Il titolare dell’azienda zootecnica è stato denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

La gestione richiede misure speciali per la loro limitazione, in modo che la diffusione nell’ambiente non rappresenti un pericolo per la salute pubblica.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cartello frana su strada

Castelnuovo Cilento punta a fondi per la messa in sicurezza del territorio

L'Ente intende candidare a finanziamento il progetto di messa in sicurezza dell'area…

Paura tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo, uomo cade da un albero: soccorso in eliambulanza

Diverse le ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita

La ricetta della domenica: le deliziose alla crema

Un morso di pura felicità! Le Deliziose alla Crema sono l'equilibrio perfetto…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito