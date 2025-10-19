Capaccio, smaltimento illecito di rifiuti speciali: denunciato titolare di azienda bufalina

Il personale dell’Unità di Polizia Municipale, guidato dal Tenente Comandante Clelia Saviano, in collaborazione con il personale dell’Associazione ambientale “Accademia Kronos APS” di Salerno, hanno effettuato un controllo presso un’azienda zootecnica di Capaccio Paestum.
La denuncia
Il personale di Polizia Municipale, ha riscontrato l’abbandono, su di un’area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da plastica, materiali plastici, metalli, scarti metallici provenienti da lavorazioni industriali, carta e cartone nonchérifiuti di imballaggi.
Il titolare dell’azienda zootecnica è stato denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.
La gestione richiede misure speciali per la loro limitazione, in modo che la diffusione nell’ambiente non rappresenti un pericolo per la salute pubblica.