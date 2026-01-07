Capaccio Scalo: ladri in azione in pieno centro

Colpi in due abitazioni. I malviventi sarebbero stati visti arrivare a bordo di un'Audi. Indagini in corso delle forze dell'ordine

Maria Vittoria Delli Priscoli
Non si placa l’ondata di furti che sta investendo il territorio cilentano. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:20, malviventi hanno messo a segno due furti, in altrettanti appartamenti di via Italia ‘61 nel pieno centro di Capaccio Scalo.

La dinamica

I quattro ladri avrebbero parcheggiato un’Audi lungo la strada e subito dopo tre dei quattro si sarebbero intrufolati nell’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari. Giunti all’interno dell’appartamento, i soliti ignoti hanno messo a soqquadro tutte le stanze, provocando anche dei danni, riuscendo infine a trovare e rubare tutto l’oro presente.

Allarme tra i residenti

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’entità dei danni e del furto. Cresce la preoccupazione tra i residenti, stretti ormai nella morsa dei ladri. L’appello è a garantire maggiori controlli su tutto il territorio.

Nello scorso weekend furti erano stati segnalati anche nel Vallo di Diano.

