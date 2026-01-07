Capaccio Scalo: ladri in azione in pieno centro

Non si placa l’ondata di furti che sta investendo il territorio cilentano. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:20, malviventi hanno messo a segno due furti, in altrettanti appartamenti di via Italia ‘61 nel pieno centro di Capaccio Scalo.

La dinamica

I quattro ladri avrebbero parcheggiato un’Audi lungo la strada e subito dopo tre dei quattro si sarebbero intrufolati nell’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari. Giunti all’interno dell’appartamento, i soliti ignoti hanno messo a soqquadro tutte le stanze, provocando anche dei danni, riuscendo infine a trovare e rubare tutto l’oro presente.

Allarme tra i residenti

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’entità dei danni e del furto. Cresce la preoccupazione tra i residenti, stretti ormai nella morsa dei ladri. L’appello è a garantire maggiori controlli su tutto il territorio.

Nello scorso weekend furti erano stati segnalati anche nel Vallo di Diano.