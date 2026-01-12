Capaccio, Paolino traccia un primo bilancio. Cinema Myriam tra i prossimi interventi

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha tracciato e reso noto il bilancio operativo dei suoi primi sette mesi di mandato sottolineando di aver onorato il suo incarico di Sindaco della Città dei Templi amministrando con trasparenza e legalità e soffermandosi su alcuni interventi, tra i più importanti, portati a termine o da portare a termine.

I risultati ottenuti

Tra i risultati ottenuti e tra le opere realizzate c’è il risanamento della Paistom con centinaia di posti di lavoro salvati, posti che a causa di una grave situazione debitoria erano a rischio. Spicca, inoltre, il Piano Urbanistico Comunale con l’approvazione del preliminare e l’adozione definitiva che arriverà entro giugno 2026. Tra i lavori ripresi e riattivati ci sono quelli per l’asilo di località Rettifilo, il Sottopasso Paestum, gli interventi, in corso, di via Italia ‘61 e quelli in Viale della Repubblica, quelli a Borgo Capo di Fiume e per il Depuratore di Varolato con la condotta sottomarina e presso le cupole Geodetiche di Gromola e Licinella.

Le opere da realizzare

Massima attenzione anche sugli impegni assunti e quindi sulle opere da realizzare nei prossimi mesi tra cui gli interventi fondamentali, che i cittadini continuano a chiedere, per risolvere il problema della mancanza di acqua al Capoluogo, gli interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, i lavori presso via Magna Graecia in località Santa Venere e presso il Palazzo Stabile del Capoluogo, la messa in sicurezza del Fiume Sele e del Ponte di Rio Cirolito, il completamento della Scuola di Gromola e della ristrutturazione della Bufalara nella stessa località, la risoluzione di procedure di transazione per debiti con Tempor, Consorzio di Bonifica di Paestum, Eredi D’Alessio, la programmazione dell’estate 2026 e tanto altro.

Paolino ha rinnovato l’impegno a proseguire il mandato con massima attenzione verso il piano per la Trasparenza e l’Anticorruzione prevedendo anche l’utilizzo dei beni confiscati e le azioni, che dovranno proseguire, in difesa del Territorio, dell’Ambiente e della Sicurezza Urbana. Tra le azioni e gli interventi previsti, da svolgere e realizzare nei prossimi mesi, ci sono anche quelli presso il Cinema Myriam opera su cui, il sindaco Paolino, ai microfoni di InfoCilento ha annunciato di dover intervenire chiudendo i lavori che erano in corso e procedendo con una nuova gara d’appalto fino al completamento di una struttura utile ai cittadini anche come luogo di ritrovo e aggregazione.