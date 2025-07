Capaccio Paestum: una petizione per migliorare il trasporto pubblico locale

Un gruppo di cittadini di Capaccio Paestum ha lanciato una petizione online per richiedere un significativo potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale. La proposta mira a ottenere un aumento delle corse degli autobus e a garantire un servizio continuo, operativo dalle ore 7:00 alle ore 21:00 durante tutto l’anno, con un’estensione fino all’1:00 nei mesi estivi. L’iniziativa nasce dalla convinzione che solo un servizio stabile e costante possa incentivare l’uso dei mezzi pubblici, rendendo gli spostamenti più semplici ed efficienti per residenti e turisti.

Le motivazioni

Le motivazioni alla base della petizione sono molteplici e toccano aspetti cruciali della vita comunitaria e dell’attrattività turistica di Capaccio Paestum. Innanzitutto, si evidenzia come l’attuale trasporto pubblico non soddisfi le esigenze dei residenti, specialmente in inverno, quando le corse sono sporadiche. Un servizio continuo è visto come fondamentale per migliorare la mobilità e la qualità della vita, soprattutto per chi non dispone di alternative per gli spostamenti.

Sul fronte della sicurezza e vivibilità, i firmatari sottolineano come le zone meno frequentate a causa della scarsità di mezzi pubblici possano risultare poco sicure. L’aumento delle corse è proposto come soluzione per ridurre i “vuoti urbani” e incrementare la sicurezza, in particolare per i turisti e per chi si muove a piedi o in bicicletta.

La petizione pone risalto anche all’accoglienza turistica e la valorizzazione del territorio. Capaccio Paestum, con il suo sito archeologico di Paestum, il suggestivo centro storico di Capaccio Capoluogo, la pineta e la spiaggia, oltre alle numerose aziende locali, è una meta di alto valore. Un trasporto pubblico efficiente migliorerebbe l’accessibilità a tutte queste attrazioni, promuovendo il turismo durante tutto l’anno. L’estensione del servizio fino all’1:00 nei mesi estivi permetterebbe a turisti e residenti di godere appieno della vita serale senza difficoltà di spostamento.

I benefici

Il potenziamento del trasporto pubblico è anche una scelta strategica in ottica di sostenibilità. Promuovere l’uso dei mezzi pubblici contribuirebbe a ridurre il traffico, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, migliorando la qualità dell’aria e rendendo il comune più ecologicamente responsabile.

Un aspetto chiave è la creazione di un’abitudine all’uso dei mezzi pubblici. I cittadini, si legge nella petizione, si abitueranno a utilizzarli solo se le corse saranno costanti e prevedibili in tutte le fasce orarie, senza interruzioni o riduzioni stagionali. Solo così si potrà favorire un reale cambiamento nelle abitudini di mobilità.

Infine, un sistema di trasporto pubblico efficiente è visto come un fattore di socializzazione e miglioramento della qualità della vita. Spostarsi in autobus permette di incontrare altre persone, ridurre l’isolamento sociale e rafforzare il senso di comunità, beneficiando in particolare anziani, giovani e chi non possiede mezzi propri.

Le richieste

Oltre all’aumento delle corse e all’estensione degli orari, i cittadini chiedono l’installazione di cartelli informativi in ogni fermata. Questi dovrebbero includere non solo gli orari aggiornati, ma anche informazioni utili sul territorio, mappe, riferimenti e numeri di telefono per l’assistenza, al fine di rendere il servizio più accessibile e migliorare l’esperienza complessiva per tutti gli utenti.

La petizione si conclude con un appello al Comune di Capaccio Paestum per un intervento tempestivo, mirando a un futuro in cui la città sia “più accessibile, sicura, vivibile e socialmente attiva”. È possibile firmare qui la petizione.