Capaccio Paestum: taglio del nastro per il percorso di visita storico-religiosa della Madonna del Granato

Il Santuario Diocesano Eremo Carmelitano della Madonna del Granato annuncia l’inaugurazione del nuovo percorso di visita dedicato alla storia, alla spiritualità e ai simboli identitari legati al Santuario, realizzato e curato da Borgate in Comune.

L’iniziativa e il taglio del nastro

Un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi di Capaccio Paestum attraverso un itinerario culturale che intreccia memoria, narrazione e approfondimento storico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 14 dicembre alle ore 19.00 al termine della Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Armando Dini, arcivescovo emerito di Campobasso – Bojano. L’evento si svolgerà in concomitanza con il primo incontro del progetto “Le Voci di Capaccio Paestum”, anch’esso organizzato dall’Associazione Borgate in Comune, durante il quale l’arcivescovo sarà relatore.

Sarà un momento particolarmente significativo, che segnerà l’avvio sia del percorso di visita sia del ciclo di appuntamenti dedicati alla riscoperta dell’identità del territorio.

L’itinerario

Il nuovo itinerario consentirà ai visitatori di approfondire, con un taglio rigoroso e accessibile, la storia del Santuario, le trasformazioni del complesso monumentale e il forte legame con la comunità locale. Il percorso è stato strutturato per offrire un’esperienza di visita chiara, coinvolgente e rispettosa della dimensione spirituale del luogo.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio religioso e culturale di Capaccio Paestum e rientra pienamente nella missione condivisa tra il Santuario e Borgate in Comune: dare voce ai luoghi, alle storie e alle eredità che compongono l’anima del territorio.