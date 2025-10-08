Capaccio Paestum: sanzionati e allontanati venditori abusivi di calzini

Operazione della Polizia Municipale lungo via Magna Grecia

A cura di Alessandra Pazzanese

L’attività della Polizia Locale di Capaccio Paestum prosegue in modo incessante per garantire il rispetto delle norme sul commercio e sul decoro urbano. Sotto la guida del tenente Clelia Saviano, le forze dell’ordine sono intervenute lungo la centralissima via Magna Grecia. L’obiettivo primario dell’operazione è stato quello di contrastare il fenomeno della vendita ambulante esercitata in maniera illegale e non autorizzata.

Intervento mirato e pesanti sanzioni

Durante il pattugliamento, sono stati individuati e fermati alcuni venditori ambulanti intenti a commercializzare calzini e indumenti senza essere in possesso della prescritta licenza comunale. L’assenza di tale autorizzazione ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

A ciascuno dei venditori abusivi è stata comminata una pesante sanzione amministrativa.

Sequestro della merce e provvedimenti di allontanamento

Oltre alle multe salate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro immediato della merce. Tutti i calzini e gli indumenti posti in vendita illegalmente saranno destinati alla distruzione, in linea con quanto stabilito dalle procedure per il materiale confiscato.

A carico dei responsabili dell’illecita attività sono stati elevati anche provvedimenti più stringenti volti a prevenire la reiterazione del reato. È stato applicato il cosiddetto daspo urbano, con l’immediato allontanamento dai luoghi della condotta illecita. Inoltre, è stata contestualmente inoltrata una proposta per l’emissione del Foglio di via Obbligatorio.

