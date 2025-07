Capaccio Paestum, reflui smaltiti illecitamente. Denunciato titolare di azienda bufalina

Non si fermano i controlli a tutela dell’ambiente, un nuovo intervento è stato portato a termine oggi dal personale del Nucleo di Polizia Locale di Capaccio Paestum, dal personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS e dai funzionari regionali coordinati dalla Comandante della Municipale, Clelia Saviano.

Il sopralluogo e le contestazioni

Il sopralluogo effettuato in un’azienda zootecnica bufalina ha consentito agli agenti di denunciare a piede libero l’imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, il controllo ha interessato anche un caseificio.

Anche in questo caso gli agenti grazie all’impiego dei coloranti in dotazione al dell’Associazione Accademia Kronos, accertavano che l’imprenditore, contrariamente a quanto comunicato alla Regione, dopo aver sversato i reflui della lavorazione del latte proveniente dal caseificio in una vasca tipo Imhoff, grazie all’ installazione di una’elettropompa sommersa, li ripescavano e tramite una condotta interrata li smaltivano illecitamente in una vasca in cemento e

successivamente sui terreni agricoli dell’azienda.