Capaccio Paestum pensa all’avvio dell’anno scolastico: approvati i lavori di sistemazione degli edifici

La Giunta Comunale di Capaccio Paestum ha approvato un importante intervento di adeguamento e messa in sicurezza per gli edifici scolastici comunali, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

Sopralluoghi e necessità di interventi

Gli uffici tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi approfonditi in tutte le scuole del territorio, tra cui il Polo scolastico Capoluogo, le scuole per l’infanzia di Spinazzo, Scigliati e Precuiali, le scuole primarie Borgonuovo, Spinazzo, Tempa San Paolo, Capaccio Scalo, Gromola, Laura, Ponte Barizzo e diverse secondarie di primo grado. Dai controlli sono emerse esigenze urgenti di intervento per garantire sicurezza e piena funzionalità agli istituti frequentati quotidianamente da centinaia di studenti.

Lavori finanziati dal bilancio comunale

Il progetto di adeguamento, ha ricevuto il via libera grazie all’approvazione della relativa perizia estimativa redatta dal geometra Antonio Franco dell’Area Manutenzioni. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 38.000 euro, finanziati interamente attraverso fondi di bilancio comunale.

Spese e procedure

La perizia estimativa allegata alla delibera evidenzia che i lavori principali (oltre 31.800 euro saranno destinati alle opere di adeguamento e manutenzione vera e propria) comprendono anche i costi per la sicurezza, gli eventuali imprevisti e le spese amministrative. L’importo dell’intervento, essendo inferiore a 150.000 euro, non prevede l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici ma viene considerato urgente e quindi immediatamente eseguibile dopo la votazione unanime della Giunta.

Obiettivi dell’intervento

Il Comune punta, attraverso questi interventi, a garantire che tutti gli edifici scolastici comunali siano pronti e sicuri per accogliere gli studenti, il personale docente e non docente, assicurando requisiti minimi per la sicurezza e la regolare attività didattica. L’obiettivo è duplice: tutelare i ragazzi e offrire ambienti idonei e decorosi per la formazione, dimostrando attenzione concreta ai bisogni della comunità scolastica locale.