Capaccio Paestum, nasce la nuova associazione dei balneari per la tutela della costa

Il panorama turistico e imprenditoriale locale si riorganizza per affrontare le sfide del futuro. Nella giornata dell’11 dicembre 2025 è stata ufficialmente costituita l’Associazione Balneari Capaccio Paestum. Il nuovo organismo nasce dall’unione degli operatori balneari cosiddetti “stagionali” che operano lungo la riva della costa capaccese.

Le ragioni della costituzione e il contesto attuale

Lo scopo primario del sodalizio è quello di rappresentare e difendere gli interessi della categoria, estendendo la propria azione di tutela anche alla fascia costiera e all’intera città. La decisione di associarsi scaturisce da un’analisi lucida delle difficoltà che investono il comparto.

Gli operatori, infatti, si trovano a fronteggiare una serie di criticità che vanno dalle incertezze normative in ambito demaniale agli strascichi della pandemia, passando per la crisi generale del settore fino alle problematiche legate alla salute delle acque.

Come evidenziato dai promotori dell’iniziativa: “Tra continui cambi e incertezze normative in ambito demaniale, la pandemia da Covid e la crisi del settore, fino ai problemi delle nostre acque, la nostra categoria è praticamente sotto continui attacchi”.

Unione di forze per servizi di qualità

La risposta degli imprenditori a queste pressioni è la coesione. L’associazione punta a unire idee e forze per permettere alle aziende di continuare a operare al meglio delle proprie possibilità. L’attenzione è rivolta in particolare ai turisti e ai fruitori del territorio che trascorrono gran parte della giornata sulle spiagge, i quali richiedono sempre più sicurezza e servizi di alta qualità.

La filosofia alla base del nuovo gruppo è netta e focalizzata sulla sostenibilità della risorsa naturale: “Il mare è la nostra più grande risorsa e occorre difenderlo in tutti i modi”.

Organigramma e rapporti con le istituzioni

Il gruppo dei soci fondatori è composto da 18 operatori, ma l’interesse verso il progetto è alto, con numerose altre richieste di adesione già pervenute. Per guidare l’associazione in questa fase costitutiva sono stati nominati Maurizio Paolillo in qualità di presidente e Luana Lamberti come vicepresidente.

L’Associazione Balneari Capaccio Paestum si pone fin da subito come interlocutore attivo, restando a completa disposizione di enti e istituzioni. L’obiettivo è offrire supporto concreto e collaborazione per gestire ogni esigenza legata alla gestione del litorale e allo sviluppo turistico del territorio.