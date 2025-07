Capaccio Paestum, mare agitato: due 11enni salvati dai bagnini

Attimi di paura ieri in località Laura di Capaccio Paestum dove un ragazzino e una ragazzina, entrambi di undici anni, sono stati trascinati a largo dalla corrente. I due giovani avevano deciso di entrare in acqua nonostante il mare agitato, ma trascinati sempre più lontano anche a causa di una risacca, hanno iniziato ad agitarsi. A scorgerli immediatamente i bagni del lido che subito si sono attivati per le operazioni di salvataggio.

L’intervento

Ad intervenire Davide Strafella, Giuseppe Ciravolo in servizio presso il lido Venere e Vincenzo Romano in servizio presso il vicino lido Clorinda. “La ragazzina si agitava e chiedeva aiuto, ma non si vedeva nessun altro, è stato necessario prestare molta attenzione per scorgere anche il ragazzino, trascinato ancora più a largo” hanno raccontato i bagnini. A tuffarsi immediatamente Ciravolo mentre Strafella aveva già messo in azione il rullo per tirarli. In loro sostegno, rendendosi conto della pericolosità della risacca che rendeva difficili i soccorsi, è intervenuto Romano.

“Faccio questo lavoro da diciassette anni, ma ieri davvero il mare era agitatissimo e la risacca rendeva difficile ritornare a riva anche a noi esperti” ha raccontato Romano ad InfoCilento.

Grazie alla loro professionalità i due ragazzini sono stati condotti a riva e il peggio è stato evitato. I bagnini hanno colto l’occasione per raccomandare, ancora una volta, a tutti la massima prudenza specie quando il mare è agitato.