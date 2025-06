Capaccio Paestum, maggioranza: “Nessuna imposizione dal sindaco, pronti a dare il nostro pieno sostegno”

In seguito al diffondersi di alcune voci infondate e illazioni sui social network riguardo la recente nomina della Giunta comunale, i Consiglieri di maggioranza dell’Amministrazione Paolino intendono fare chiarezza, ribadendo la piena correttezza del percorso istituzionale seguito e respingendo fermamente ogni insinuazione circa presunte imposizioni o malumori interni. Di seguito, la nota congiunta firmata dai Consiglieri comunali Antonio Agresti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati, Pamela Volpe ed Eustachio Voza.

Ecco la nota stampa

“Alla luce di alcune illazioni circolate negli ultimi giorni, in particolare sui social network, riteniamo doveroso fare chiarezza e mentire con fermezza la supposizione secondo la quale i Consiglieri comunali di maggioranza abbiano “subìto” la scelta del Sindaco Gaetano Paolino circa la composizione tecnica della Giunta. Nulla di più errato! Tali affermazioni risultano del tutto infondate e fuorvianti.

L’iter

La normativa vigente prevede che la nomina della Giunta sia prerogativa esclusiva del Sindaco, nella quale i Consiglieri comunali non hanno alcuna competenza. Siamo stati eletti per svolgere il compito di Consiglieri comunali non per essere nominati Assessori. Svolgeremo il ruolo affidatoci dagli elettori con serietà e senso di responsabilità e con la dedizione e la professionalità che ci appartengono e delle quali abbiamo già dato prova.

“Pieno supporto per il bene del territorio”

Siamo pronti a dare il nostro contributo politico e supportare l’azione amministrativa dell’Ente con spirito costruttivo, come dichiarato in campagna elettorale. Al tempo stesso, rivolgiamo il nostro più sincero augurio di buon lavoro al Sindaco e agli Assessori nominati, chiamati ad un grande lavoro per dare risposte ai cittadini, affrontando con competenza e determinazione le sfide che attendono la nostra comunità.

Cogliamo l’occasione per dichiarare massimo impegno su temi di grande interesse per la cittadinanza e l’operatività dell’Ente nel fornire servizi al territorio servizi essenziali: la problematica della TARI e la salvaguardia dei livelli occupazionali degli operai Paistom, sui quali siamo certi la Giunta sia già al lavoro.

L’obiettivo

Il nostro obiettivo comune rimane uno solo: lavorare tutti insieme nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra Capaccio Paestum”.