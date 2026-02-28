Cilento

Capaccio Paestum, l’istituto d’istruzione superiore “Piranesi” al Wine Fest 2026

L'evento si terrà dal 1° al 3 marzo

Alessandra Pazzanese

Un’importante delegazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum, con la dirigenza del Prof. Francesco Cerrone, sarà presente al Paestum Wine Fest 2026 che inizierà il 1 marzo e si protrarrà fino al giorno 3.

L’evento

L’evento si terrà presso l’Hotel Ariston di Capaccio Paestum e rappresenta la Fiera Business che si rivolge ai professionisti del marketing e della comunicazione del settore, ai nuyers e operatori di settore HO.RE.CA. dei maggiori mercati italiani ed internazionali e al grande pubblico specializzato.

Il progetto

Il Progetto di Formazione Scuola Lavoro Paestum Wine Fest 2026 è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Piranesi e il creatore dell’evento, l’avvocato Angelo Zarra appassionato di vino e titolare di un’enoteca della zona. Un’unione virtuosa che permette di offrire agli studenti che parteciperanno alla manifestazione, un percorso altamente professionalizzante nell’ambito del mondo Ho. Re. Ca.

Il corso

Il corso, della durata di 40 ore, è rivolto agli alunni del III, IV e V anno dei settori di Enogastronomia e Accoglienza Turistica. L’evento agisce così anche da ponte tra formazione e mondo del lavoro permettendo ai giovani studenti di confrontarsi con le più importanti realtà professionali.

Il commento

“Queste iniziative rientrano in un percorso di valorizzazione dell’indirizzo IPSSEOA anche in vista del lancio, nel prossimo anno scolastico, del percorso quadriennale in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera nell’ambito della filiera formativa del 4+2” ha fatto sapere il Dirigente Scolastico, Francesco Cerrone.

La scuola diretta da Cerrone partecipa al grande evento in via esclusiva, essendo l’unico partner scolastico della manifestazione, una collaborazione, quella della scuola, che si inserisce all’interno del percorso di formazione scuola-lavoro.

