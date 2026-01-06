Capaccio Paestum, la Giunta pianifica il 2026 al Next

Il Comune di Capaccio Paestum accelera la programmazione per il prossimo anno, puntando su una strategia che coniuga la promozione turistica di alto profilo con l’efficienza dei servizi di sicurezza e protezione civile. La Giunta Comunale ha infatti recentemente approvato una delibera relativa ai principali eventi che si svolgeranno presso il Next.

Il calendario del Next: un anno di grandi appuntamenti

Il polo espositivo dell’Ex Tabacchificio Next si conferma il cuore pulsante dell’attrattività territoriale. L’amministrazione ha ufficializzato un calendario ricco di eventi che spaziano dal settore fieristico alla moda, fino all’eccellenza gastronomica.

L’anno si aprirà a febbraio con il “Paestum Cat Show” e l'”International Fireworks Fair”, per poi proseguire con appuntamenti ormai consolidati come la “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico” in autunno. Grande spazio sarà dedicato al settore “wedding” e alla moda, con il ritorno di “Fashion in Paestum”, mentre il “Campionato Mondiale Pizza DOC” a novembre chiuderà in bellezza la stagione dei grandi flussi.

Secondo la Giunta, questi eventi rappresentano un volano fondamentale per l’indotto economico locale, rafforzando il tessuto socio-economico della comunità. Altri appuntamenti si aggiungeranno nel corso dell’anno, ma intanto l’esecutivo ha già il calendario dei principali appuntamenti in programma.