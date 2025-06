Capaccio Paestum, incidente nei pressi del Getsemani: controlli serrati della Polizia Municipale

È stato un ponte del 2 giugno intenso per il Comando della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Clelia Saviano.

La ricostruzione

Ieri sera, alle ore 20:00 circa, sulla Strada Provinciale 13, in direzione Capaccio Capoluogo, all’altezza del Santuario del Getsemani, si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse persone. A scontrarsi una Citroen guidata da una cinquantenne del luogo e una veicolo condotto da un ventenne sempre del luogo e una Jeep con a bordo tre giovani amici di circa venti anni.

I soccorsi

Per uno dei giovani trasportati è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Eboli dove è stato visitato e dove i sanitari hanno potuto accertare che il ragazzo non avesse riportato lesioni interne. Per fortuna al giovane sono state diagnosticate solo delle lievi ferite ritenute guaribili in quindici giorni . Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 del PSAUT di Capaccio Scalo.

Controlli della Polizia Municipale

Durante il ponte del 2 giugno la Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha intensificato i controlli su tutto il territorio, vista anche l’enorme affluenza di turisti e visitatori. I controlli su strada hanno portato alla sospensione di due patenti di guida per guida imprudente da parte di due automobilisti.