Capaccio Paestum, grave incidente alla Licinella. Auto finisce in un bar

Paura a Capaccio Paestum, questa sera, a causa di un’incidente avvenuto in località Licinella.

Tre le persone ferite a causa del sinistro che ha coinvolto due automobili: una Tesla e una Fiat Panda piombata, dopo l’impatto, nell’area antistante ad un noto bar della zona, travolgendo tavoli e sedie esterne.

La dinamica

Nell’incidente è rimasto coinvolto un cittadino extracomunitario, cliente dell’attività, che si trovava

davanti al bar proprio in quel momento.

La Tesla è finita in una proprietà privata dopo aver sfondato la recinzione che delimitava la zona.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: tre le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum giunte per trasportare i conducenti dei due veicoli e il cliente del bar in ospedale.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in servizio diretti dal magg. Antonio Rinaldi.

L’esatta dinamica del sinistro è tutta da ricostruire e al vaglio della Polizia Locale.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la Panda fosse ferma e che sia finita nello spazio esterno del bar dopo essere stata travolta dalla Tesla. Il cliente del bar sarebbe rimasto ferito a causa di un palo caduto a causa del forte impatto con l’automobile.