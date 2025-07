Capaccio Paestum, Gaetano Paolino: “Al via la riorganizzazione della macchina comunale”

Il sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino ha avviato la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, che sarà il risultato di un attento percorso di analisi e valutazione.

“Lavoriamo costantemente per riordinare e razionalizzare la macchina amministrativa – spiega Paolino – dando atto che nonostante la giovane età di alcuni funzionari si lavora senza sosta per dare quotidianamente risposte concrete ai cittadini, nel segno del rinnovamento e dell’impegno straordinario indispensabile per guardare con fiducia al futuro.

Una struttura pensata per i cittadini

Sono convinto che per migliorare la qualità del governo locale sia necessaria anche un’innovazione nell’organizzazione e nel modo di lavorare della macchina comunale. Una struttura pensata per i cittadini, capace di dare risposte certe e in tempi rapidi, che porta ad uno snellimento dei processi, semplificando l’erogazione dei servizi e valorizzando le risorse umane”.

L’obiettivo

Il principale obiettivo del nuovo assetto organizzativo sarà quello di migliorare l’efficacia dei servizi pubblici e garantire una gestione più trasparente e attenta alle esigenze dei cittadini e degli stessi dipendenti.

I progetti

“Serve mettere in campo una maggiore semplificazione burocratica e lo faremo anche attraverso l’introduzione di innovazioni digitali e l’adozione di nuove tecnologie – continua il sindaco Paolino – puntando a rendere i servizi più accessibili a cittadini e imprese.

Nelle prossime settimane la Giunta procederà alla riorganizzazione con l’intento di rendere presto operativo il nuovo modello organizzativo, un passo cruciale verso un’amministrazione più aperta, efficiente e trasparente, capace di rispondere adeguatamente alle esigenze della nostra comunità.

Per raggiungere questo risultato è determinante l’apporto di ogni dipendente e collaboratore dell’Ente, che ringrazio per la disponibilità mostrata in queste prime settimane di lavoro”.