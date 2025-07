Capaccio Paestum, dubbi sull’antenna 5G: interviene il comitato “Capaccio Bella”

Il Comitato Cittadino “Capaccio Bella” nato da pochissimo per tenere alta l’attenzione sui temi della difesa della salute, della tutela del suolo, dell’ambiente e del territorio, ha acceso i riflettori sull’installazione dell’antenna 5G posizionata in via Cupone e ha avviato una raccolta firme per chiederne la delocalizzazione.

“Preservare il panorama”

“Oltre ai dubbi sull’impatto della salute, ci preme tutelare anche il meraviglioso panorama di Capaccio Capoluogo e chiediamo la delocalizzazione dell’antenna” hanno fatto sapere, tra le altre cose, dal nascente comitato. Ai microfoni di InfoCilento, a fare il punto sulla questione, Armos Inverso, componente del Comitato.