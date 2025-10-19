Capaccio Paestum: Donato Alonzo ufficializza la candidatura alle Elezioni Regionali

Donato Alonzo, imprenditore e direttore commerciale dell’azienda Planet Horeca Specialist, uﬃcializza la sua candidatura alle Elezioni Regionali in Campania, circoscrizione provincia di Salerno.

Chi è Donato Alonzo

Originario degli Alburni Valle del Calore, Donato Alonzo rappresenta l’esempio di chi ha costruito il proprio percorso partendo da zero, con sacrificio e determinazione, fino a diventare una figura riconosciuta nel panorama imprenditoriale salernitano e nazionale. Oggi sceglie di mettere la sua esperienza al servizio del territorio, portando in politica la stessa concretezza che lo ha contraddistinto nel mondo del lavoro.

“Durante la mia carriera personale e professionale ho sempre mostrato lealtà e visione alle idee e ai sacrifici. Ho vissuto momenti in cui il rischio e il coraggio spesso si incontravano, ma sono orgoglioso perché mi hanno portato ad essere un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. Ho avuto il privilegio di conoscere il governatore De Luca negli anni ‘90, e a distanza di tempo abbiamo avuto modo di confrontarci sul piano politico, condividendo la stessa visione per il futuro di questa regione. Per questo motivo, ho deciso di prendere parte a questa competizione elettorale nella lista del governatore De Luca di centro-sinistra ‘A Testa Alta’ con Roberto Fico Presidente, per oﬀrire la mia esperienza politica e imprenditoriale al territorio della provincia di Salerno e della Campania, in cui ho sempre creduto ed investito, e che ogni giorno custodisco per la sua bellezza ed autenticità. Con la mia candidatura, punto a rappresentare le richieste di un territorio che conosco da vicino, quello della provincia di Salerno e di tutta la Campania, per dare voce al mondo produttivo e alle famiglie che ogni giorno aﬀrontano le sfide del lavoro e della crescita. Il mio slogan si fonda su tre ‘V’: Visione, Valori, Volontà. Perché nella vita bisogna avere sempre una visione, rispettando i valori e l’etica sociale, e con la stessa volontà: quella di guardare ad un futuro migliore”.