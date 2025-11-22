Capaccio Paestum, disagi a causa del maltempo. Interventi tempestivi per evitare ulteriori criticità

Operai al lavoro per garantire la sicurezza sul territorio

A cura di Alessandra Pazzanese

L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, ha fatto sapere che il maltempo della giornata odierna ha provocato diversi disagi alla viabilità, all’erogazione dei servizi e ad alcune aree urbane maggiormente esposte alle raffiche di vento.

“Grazie al tempestivo intervento del personale dell’Azienda Speciale Paistom e della Protezione Civile comunale, le principali criticità sono state prontamente individuate e gestite. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per liberare le strade da rami, detriti e materiali trascinati dalle forti precipitazioni;
ripristinare la funzionalità delle caditoie e dei canali di scolo; assistere i cittadini che hanno segnalato allagamenti in abitazioni, garage e terreni agricoli; monitorare costantemente i punti sensibili del territorio soggetti a rischio idrogeologico” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale esprimendo un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato nelle operazioni per la professionalità, la rapidità e la dedizione dimostrate anche in condizioni difficili, garantendo la sicurezza e il supporto necessari alla popolazione.

“Si invita la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione, ad evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite e seguire gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali pubblicati sui canali istituzionali del Comune. Ulteriori comunicazioni saranno diffuse nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteo e agli interventi in corso” questo l’appello diramato dall’ente pochi minuti fa.

