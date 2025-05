Capaccio Paestum, controlli anti-bracconaggio: sequestrato richiamo illecito per quaglie

Prosegue l’impegno nel contrasto dei reati venatori da parte del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos e dell’Arma dei Carabinieri sul territorio della Provincia di Salerno, l’ennesimo intervento che ha visto impegnate su imput dell’Ente Riserva Foce Sele Tanagro, diverse quadre di agenti venatori del Nucleo Guardie Accademia Kronos e dell’ENPA, coordinati da personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum ha consentito dopo lunghe ore di ricerca di individuare proprio all’interno della Riserva Foce Sele Tanagro una sofisticata apparecchiatura riproducente il verso della quaglia. Una specie migratrice che in questi periodi giunge sulle nostre coste dall’Africa per poi ripartire a fine estate.

L’operazione

Il richiamo acustico benchè nascosto tra la vegetazione di un campo, veniva rapidamente individuato in località Hera Argiva a Capaccio e dopo una attenta perlustrazione dell’area e l’identificazione del fondo agricolo per risalirne alla titolarità, veniva recuperata tutta l’apparecchiatura elettronica (batteria 12 volts, cassa acustica, riproduttore e timer digitale compreso di micro-card riproducente il verso della quaglia) e sottoposto a sequestro giudiziario dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio-Paestum, in quanto l’utilizzo di tali apparecchiature costituisce violazione dell’art. 21 comma 1 lettera R ed art. 13 comma 5 legge 157/1992, anche senza manifesta attività di caccia come stabilito dall’Art.25 comma 1 lett. H della Legge Regionale n.26/2012.

Prosegue l’attività di monitoraggio

Al fine di scoraggiare l’utilizzo illecito di tali apparecchiature e riuscire a cogliere sul fatto i responsabili si sta proseguendo a monitorare alcuni siti oggetto di episodi di bracconaggio, attraverso l’installazione di sofisticate fototrappole in grado di operare al buio ed a distanze notevoli.