Capaccio Paestum celebra la Giornata Nazionale dello Sport: tante le attività sul lungomare

Domenica 15 giugno, a partire dalle ore 17:00, il lungomare di Capaccio Paestum si trasformerà in un vivace centro di attività sportive e giochi aperti a tutti. L’occasione è la XXI Giornata Nazionale dello Sport, una manifestazione istituita il 27 novembre 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di stimolare l’interesse di ragazzi e giovani per l’attività sportiva. Per garantire un’organizzazione armoniosa e coinvolgente, la giornata sarà strutturata per permettere ai cittadini di avvicinarsi allo sport attraverso esperienze dinamiche e coinvolgenti. La GNS 25 sarà celebrata in concomitanza con il Giubileo dello Sport.

L’iniziativa

Il comune di Capaccio Paestum ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa, affidandone l’organizzazione al fiduciario CONI Ferdinando Polito, che insieme alle associazioni del territorio allestirà spazi interattivi lungo il lungomare. Sarà un’opportunità unica per chiunque desideri avvicinarsi allo sport, provando nuove discipline in un clima di festa e condivisione.

Le info utili

L’evento è gratuito, e tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un gadget ricordo, incentivando la comunità a vivere lo sport come esperienza educativa e aggregante. Un’occasione imperdibile per vivere il lungomare di Capaccio Paestum all’insegna dello sport e del divertimento! Partecipare significa abbracciare i valori della sana competizione, dell’inclusione e del benessere fisico.