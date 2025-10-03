Capaccio Paestum, caso Taras Stromillo Ivanyshin: oggi sarà affidato l’incarico per l’analisi dei cellulari

Resta un giallo la causa della morte di Taras Stromillo Ivanyshyn, ventisettenne rinvenuto senza vita nella piscina di un noto hotel di località Laura, in cui lavorava, ma oggi qualche nuovo dato potrebbe emergere: è il giorno in cui, per l’analisi dei cellulari, il Tribunale di Salerno nominerà un perito informatico.

Gli esami sui cellulari delle persone coinvolte

Tre, a quanto pare, i cellulari che saranno analizzati: quello di Taras, quello della cameriera dell’hotel in cui anche il giovane lavorava come receptionist e quello del barista della stessa struttura ricettiva.

La perizia tecnica sui dispositivi mobili si è resa necessaria perché domenica mattina, quando il corpo di Taras fu ritrovato senza vita, ad essere soccorsi dai sanitari furono anche i due colleghi di Taras che erano stati, qualche ora prima, in sua compagnia.

La donna, di origini straniere, ma residente a Pontecagnano, presentava un livido sul volto di notevoli dimensioni tanto da essere trasportata, dall’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum, presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno.

Il barista, invece, presentava una piccola ferita sul volto.

Entrambi avrebbero dichiarato di non ricordare molto della serata di sabato, quando si sarebbero recati, al termine del turno lavorativo, a bordo piscina insieme a Taras ed entrambi avrebbero giustificato le ferite riconducendole ad una caduta.

Il perito informatico potrebbe passare al vaglio, già nelle ore immediatamente successive al conferimento dell’incarico, i cellulari dei tre ragazzi posti sotto sequestro.

A quanto pare Taras sarebbe deceduto dopo le due di notte poiché a quell’ora avrebbe sentito, per l’ultima volta, la madre.

Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati, ma tutte le piste restano aperte.

I funerali

L’autopsia, sul corpo del giovane 27enne capaccese, è stata effettuata ieri, a seguirla anche il legale della famiglia Stromillo Ivanyshyn, l’avvocato Domenico Guazzo.

Ma ci potrebbero volere fino a novanta giorni per conoscere l’esito dell’esame autoptico.

La salma è stata rilasciata ieri ai familiari, la camera ardente, allestita presso l’ospedale Ruggi di Salerno, resterà aperta fino alle prime ore di domani mattina, entro le 9:00 il feretro partirà da Salerno per arrivare, alle ore 10:00, presso la Chiesa di San Vito di Capaccio Scalo in cui si celebreranno i funerali, l’ultimo saluto ad un ragazzo volenteroso, lavoratore, solare e benvoluto da tutti.