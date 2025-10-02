Capaccio Paestum, eseguita l’autopsia su Taras Stromillo Ivanyshyn: sabato i funerali

È stato eseguito questa mattina l’esame autoptico sul corpo del giovane Taras Stromillo Ivanyshyn. I risultati si avranno tra novanta giorni. Presente anche il legale incaricato dalla famiglia di Taras, l’avvocato Domenico Guazzo.

Sabato 4 ottobre i funerali a Capaccio Scalo

Ad autopsia effettuata la salma è stata rilasciata per consentire alla famiglia l’organizzazione dei funerali del giovane che si terranno sabato, 4 ottobre, alle ore 10:00, presso la Chiesa di San Vito di Capaccio Scalo. La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale Ruggi di Salerno in cui è stata effettuata l’autopsia.

Taras lascia la mamma Ulyana, il papà Donato, il fratello Almerico, la nonna Olena e tantissime persone che gli volevano bene. Il giovane, di soli 27 anni, è stato ritrovato all’alba di domenica senza vita all’interno della piscina del noto hotel, sito in località Laura di (Capaccio) Paestum, in cui lavorava come receptionist.

Indagini in corso

Restano aperte tutte le piste, mentre all’esito dell’esame autoptico proseguono le indagini sulla tragica scomparsa di Taras.