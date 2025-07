Capaccio Paestum, Carmine Caramante: al lavoro per rafforzare Fratelli d’Italia

C’è fermento a Capaccio Paestum. Nei giorni scorsi tre consiglieri comunali sono passati in maggioranza. Si tratta di Angelo Quaglia, Eustachio Voza e Maria Rosaria Giuliano. Ma anche Fratelli d’Italia è al lavoro per rilanciarsi sul territorio, come ha sottolineato Carmine Caramante, già candidato sindaco della città dei templi.

Le finalità

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del partito di Giorgia Meloni sul territorio, anche in vista delle elezioni regionali. Sulle novità che arrivano Forza Italia, invece, Caramante precisa: «Noi facciamo il nostro percorso e restiamo concentrati, Forza Italia ha fatto la sua scelta. A Capaccio Paestum, in particolare per le regionali, noi continueremo a seguire la linea del partito».