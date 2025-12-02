Capaccio Paestum, cambio al vertice dell’Istituzione Poseidonia: Corrado Marino è il nuovo direttore

Corrado Marino nominato nuovo direttore generale dell'Istituzione Poseidonia. Subentra a Martina Cetta per la gestione del turismo e del polo fieristico Next.

A cura di Ernesto Rocco
Next Cafasso

Nuova nomina ai vertici della promozione turistica e culturale di Capaccio Paestum. Corrado Marino è stato designato come nuovo direttore generale dell’Istituzione Poseidonia. Marino, figura già nota nel contesto locale per il suo impegno nel settore turistico e per il suo passato nell’amministrazione della Paistom, assume la guida dell’ente in una fase strategica per il territorio.

Il nuovo incarico, secondo quanto stabilito, avrà una durata fissata fino alla fine dell’anno, fatta salva l’eventuale revoca da parte del primo cittadino.

Il passaggio di consegne

La nomina di Marino segna un cambio di passo nella gestione dell’ente. Il neo direttore subentra infatti a Martina Cetta, il cui incarico è stato revocato dopo aver guidato l’Istituzione dallo scorso settembre.

Questo avvicendamento rientra nelle dinamiche amministrative volte a gestire le attività di uno degli organi più rilevanti per lo sviluppo locale. L’Istituzione Poseidonia, nata nel 2018, è stata infatti creata con l’obiettivo specifico di garantire la gestione dei servizi turistici e del tempo libero, occupandosi in prima linea dell’organizzazione e della promozione degli eventi sul territorio.

Le finalità e la missione dell’ente

Il mandato dell’Istituzione è ampio e articolato. Tra gli scopi statutari principali figura la necessità di “lavorare per la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio”.

Tuttavia, il raggio d’azione si estende ben oltre la tutela, abbracciando strategie attive di sviluppo economico. L’ente è chiamato a operare per “le attività di marketing, promozione e la valorizzazione del comparto turistico e del territorio attraverso una politica di immagine forte e unitaria”. Questo include sia il potenziamento delle attività già avviate dal Comune di Capaccio Paestum, sia l’attuazione di nuovi interventi per qualificare l’offerta turistica. Tra questi rientrano “l’integrazione dei prodotti turistici, le iniziative promozionali in Italia e all’estero, le manifestazioni e gli eventi locali, la partecipazione a fiere, i workshop in Italia e all’estero, l’incoming, la partecipazione a progetti comunitari e l’attività congressuale”.

La gestione del polo fieristico

Un tassello fondamentale nelle competenze dell’Istituzione Poseidonia riguarda la gestione delle infrastrutture per i grandi eventi. Con l’apertura del Next, l’ente ha assunto un ruolo centrale nell’assicurare l’affidamento e il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del polo fieristico.

