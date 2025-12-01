Capaccio Paestum, calunnia a un imprenditore: confermata in Appello la condanna per il comandante della Polizia Municipale

Arriva la decisione della corte d’appello di Salerno

A cura di Ernesto Rocco
Comandante Rinaldi Agropoli

Arriva la conferma anche nel secondo grado di giudizio per il comandante della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, il maggiore Antonio Rinaldi. La Corte d’Appello ha ribadito la condanna per il reato di calunnia ai danni di un imprenditore locale.

La sentenza di secondo grado

I giudici hanno confermato in toto la decisione del primo grado, emessa dal giudice Viviana Centola della prima Sezione penale del Tribunale di Salerno. La pena stabilita è di 2 anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Oltre alla pena detentiva, la sentenza prevede il pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, la cui quantificazione sarà definita in una separata sede. Si conferma dunque la linea dura già emersa durante il primo processo, dove la condanna era stata addirittura superiore alla richiesta del pubblico ministero inquirente, che aveva proposto 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Leggi anche:

Riserva Foce Sele-Tanagro, maxi operazione contro gli illeciti: sanzioni per pesca di frodo e transiti vietati

Il contesto

Dopo la sentenza di primo grado Rinaldi, allora comandante della polizia municipale di Agropoli, rimise nelle mani del sindaco Roberto Mutalipassi il suo incarico ma gli venne confermata piena fiducia.
Da comprendere se anche a Capaccio rimetterà il suo mandato nelle mani del primo cittadino. Un passo che non sarebbe comunque obbligato.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre: amici del Toro, inizio mese con la Luna favorevole in amore. Vergine, siete concentrati ma troppo rigidi

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Salernitana annichilita a Benevento: gli “stregoni” calano il pokerissimo

Al “Vigorito” si apre il vaso di Pandora e si evidenziano tutti…

Incampo

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.