Capaccio Paestum: attesa per la Guardia Medica turistica, intanto arriva nuova ambulanza

Capaccio Paestum è tra le località che attende l’attivazione della postazione estiva della Guardia Medica Turistica.

Il servizio

Il servizio doveva essere garantito dal 1° luglio al 31 agosto 2025 in località Licinella. Tuttavia l’assenza di medici ha fatto slittare l’apertura a data da destinarsi. Anche quest’anno il comune aveva messo a disposizione dell’ASL Salerno un locale di località Licinella, ovvero quelli del plesso scolastico.

Una scelta non casuale: la posizione Licinella è strategica considerato che si trova in prossimità della costa e in un’area di passaggio, facilmente quindi raggiungibile.

Un’ambulanza in più

Nell’attesa dell’attivazione della Guardia Medica Turistica, l’Asl Salerno ha potenziato il servizio del 118 aggiungendo un’ambulanza alle due già in servizio sul territorio capaccese. Alla Croce Rossa Italiana, quindi, si affiancherà un mezzo dell’associazione ValCalore, con a bordo autista e infermiere.