Capaccio – Albanella, ladri si fingono poliziotti per entrare nelle case. La segnalazione dei residenti

Da qualche giorno a Capaccio, diversi cittadini, hanno segnalato la presenza di due o tre uomini che, con il tentativo di addentrarsi all’interno delle abitazioni, fingono di essere poliziotti.

Le segnalazioni

L’ultima segnalazione risale a pochi minuti fa da un altro comune del territori che confina con Capaccio: Albanella, di preciso località San Nicola: “In questo momento sto aspettando le forze dell’ordine perché mentre mi trovavo in casa ho sentito un forte boato e si è aperto il portone d’ingresso del mio appartamento sito al primo piano.

Sono riuscito a vedere un uomo entrare mentre urlava di essere della Polizia, ho provato a rincorrerlo ma lui è scappato subito e purtroppo non sono riuscito a raggiungerlo” ha raccontato D.A., spiegando di aver scorto anche un altro uomo e che i due si sono dati alla fuga in pochi secondi e a bordo di una Golf di colore grigio chiaro.

I due erano incappucciati, stando al racconto del residente, e avevano lasciato l’auto con cui avevano raggiunto l’abitazione nei pressi di un’officina vicina.

Il malcapitato si è detto molto amareggiato e preoccupato per l’accaduto avendo anche un bimbo piccolo.

I cittadini oramai da tempo, alla luce dei troppi casi di furti registrati in tutta la zona, vivono nel terrore di essere privati dai malviventi dei propri beni, frutto dei sacrifici di una vita, e continuano a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine.