Caos playout, la Filp Cisal al fianco dei tifosi della Salernitana: “Pronti ad avviare azione collettiva contro la Lega B”

L’annullamento delle gare play-out tra Salernitana e Frosinone, decisive per la lotta salvezza, ha sollevato una forte reazione anche dal mondo sindacale. Gigi Vicinanza, segretario provinciale della Filp Cisal, si schiera apertamente al fianco della tifoseria granata e preannuncia azioni concrete a tutela dei loro diritti.

La nota stampa

“Quella di cancellare una doppia sfida così cruciale a stagione in corso è una scelta assurda e profondamente lesiva per l’equilibrio del campionato”, dichiara Vicinanza. “È inaccettabile che a pagare siano una squadra, una città e migliaia di tifosi, dopo mesi di impegno e sacrifici”, ha detto il rappresentante della Federazione italiana lavoratori professionisti della Cisal.

“Valutiamo azione collettiva contro la Lega di B”

Vicinanza annuncia l’intenzione di promuovere una class action popolare: “Stiamo valutando l’opportunità di avviare un’azione collettiva contro la Lega di B. I tifosi della Salernitana hanno diritto a un risarcimento morale e materiale per quanto subito. Non possiamo restare in silenzio davanti a un provvedimento che calpesta la passione sportiva di un’intera comunità”.

L’appello

Vicinanza invita inoltre le istituzioni a sostenere l’iniziativa: “Ci aspettiamo che la classe politica salernitana si unisca a questa battaglia. Il calcio non è solo sport, ma è identità e coesione sociale. E adesso, quella coesione è stata gravemente ferita”.