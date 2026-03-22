Cannalonga: Comune punta ad affidare in gestione gli impianti sportivi di Via II Variante, c’è l’avviso pubblico

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione della gestione e dell’uso degli impianti sportivi comunali, costituiti da campo di calcetto, campo da tennis, spogliatoi, servizi igienici e relative pertinenze esterne.

L’obiettivo

L’iniziativa, adottata in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 27 febbraio 2026, è finalizzata a individuare un soggetto concessionario che possa garantire una gestione efficiente degli impianti e promuovere la pratica sportiva sul territorio comunale.

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’obiettivo sia quello di valorizzare gli impianti sportivi locali, promuovere attività inclusive rivolte a giovani, anziani e persone con disabilità e favorire la partecipazione della comunità alla vita sportiva e sociale del territorio.

Le informazioni utili

Il canone di concessione posto a base di gara è fissato in 800,00 euro per il primo anno e 1.200,00 euro per gli anni successivi. Potranno partecipare alla procedura associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con sede legale nella provincia di Salerno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 28 marzo 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.cannalonga@asmepec.it, indicando nell’oggetto “Avviso pubblico impianto sportivo”. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.