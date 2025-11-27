Cani detenuti in condizioni critiche tra Eboli, Campagna e Capaccio: raffica di sanzioni

Prosegue in provincia di Salerno l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di animali di affezione da parte dell’Associazione Accademia Kronos APS. L’operazione, avviata lo scorso ottobre, continuerà nei prossimi mesi con controlli mirati in diversi comuni del territorio.

Gli ultimi interventi hanno interessato i comuni di Eboli, Campagna, Capaccio e l’area del Cilento, dove sono state riscontrate numerose criticità legate alla detenzione dei cani padronali.

L’operazione

I risultati dei controlli hanno evidenziato una scarsa sensibilità verso gli animali domestici. Molti cani sono stati trovati ancora tenuti a catena, oppure rinchiusi in spazi angusti e sporchi, privi di ricoveri adeguati per proteggerli dalle intemperie e dalla pioggia. Queste condizioni rappresentano una violazione delle norme regionali e un grave problema di benessere animale, che le Guardie AK stanno contrastando con fermezza.

Sanzioni e provvedimenti

A seguito di quanto accertato il personale del Nucleo Guardie Giurate Zoofile Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS ha proceduto ad identificare e sanzionare numerosi detentori e proprietari di cani, sia per la mancata apposizione del microchip (con sanzioni da 300 euro) ma, anche in diversi casi per aver detenuto i cani attaccati a catena in violazione a quanto previsto dalla normativa regionale con sanzioni da 1000 euro.

Nel corso delle attività che si sono estese anche alla fascia litoranea, gli agenti hanno rinvenuto e prontamente segnalato ai Carabinieri competenti per territorio la presenza di un’autovettura di grossa cilindrata provento di furto e sanzionato diverse persone per aver posto in sosta le proprie autovetture all’interno della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano oltre alcuni appassionati di motocross.

Immagini dei controlli

Le foto diffuse dall’Associazione mostrano la triste realtà di un cane detenuto a catena da oltre un anno, costretto a trovare riparo dal freddo e dalla pioggia in una cuccia improvvisata, costituita da un bidone metallico arrugginito e bucato.