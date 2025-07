Campionato del mondo di kudo: è cilentana la vicecampionessa, la soddisfazione di Ilaria Agresta

È vicecampionessa della Coppa del Mondo di Kudo Ilaria Agresta, la 40enne originaria di Scario che lo scorso 6 Luglio ha conquistato la medaglia d’argento in Bulgaria. È salita sul podio dopo avere battuto negli ottavi, nei quarti e nella semifinale le sue avversarie provenienti rispettivamente da Francia, Azerbaijan e India.

Un talento inarrestabile

Una scalata inarrestabile che l’ha portata Domenica 6 Luglio a giocarsi la finale della Coppa del Mondo nella categoria -220 femminile e conquistare il titolo di vicecampionessa di kudo. Oltre 300 gli atleti provenienti da tutti i paesi del mondo che si sono sfidate, senza esclusioni di colpi, per la conquista del titolo. Una vittoria quella della 40enne che arriva da lontano. Sono ormai 15 anni infatti che Ilaria pratica il Daido Juku, meglio conosciuto come Kudo: un’arte marziale ibrida che comprende al suo interno diverse tecniche provenienti dalla boxe, muay thai, jujitsu e wrestling, tutte fuse insieme nello stile del Daido Juku. Una sfida nella sfida per la giovane campionessa che prima di arrivare alla finale, disputata in Bulgaria, ha dovuto affrontare diversi infortuni, uno alla spalla e un altro all’aocchio, che le hanno impedito di allenarsi per diverse settimane. Ma non di fermare la sua voglia di salire sul tetto del Mondo. Una passione e una tenacia che l’hanno spinta a non arrendersi.

“Durante una preparazione così lunga ci sono stati diversi imprevisti caratterizzati da due infortuni molto importanti e il mio percorso si è dovuto fermare – ha affermato la vicecampionessa Ilaria Agresta – Però non mi sono fermata completamente e go continuato a lavorare di testa. Quando infatti sono arrivata a disputare la Coppa del Mondo tutte le cose erano al loro posto. Ero pronta nonostante mi fossi fermata fisicamente nella preparazione e dunque è stata una doppia soddisfazione. Volere è potere”. Tante dunque le emozioni vissute dalla campionessa di Kudo, nel corso del campionato che si è concluso nel migliore dei modi.

I prossimi obiettivi

“L’emozione è stata tantissima e sono molto soddisfatta del risultato ottenuto- ha aggiunto – Quando è terminata la gara la prima cosa che ho pensato è stata di avercela fatta. Era così come lo immaginavo. Proprio perché sono arrivata alla Coppa del Mondo con tanta convinzione, tenacia e soprattutto tanto lavoro. Questa disciplina nel tempo mi ha insegnato a non arrendermi mai e a tirare fuori sempre tutta la mia grinta”. Ma gli obiettivi da raggiungere per Ilaria Agresta sono ancora tanti. Il prossimo è il Campionato Mondiale del 2027 che si disputerà a Tokio dove l’atleta cilentana punterà a salire sul gradino più in alto. “Dopo un terzo e un secondo posto ora devo raggiungere il primo”, ha infine chiosato la campionessa di kudo, orgoglio tutto cilentano.