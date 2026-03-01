Campionati Regionali di Kickboxing FederKombat: successo per l’ASD Polisportiva Poseidon

Si è conclusa con un trionfo di risultati la partecipazione dell’ASD Polisportiva Poseidon – Karate e Kickboxing ai Campionati Regionali FederKombat, federazione ufficialmente riconosciuta dal CONI. Gli atleti del Maestro Ferdinando Polito in quel di Mondragone hanno dato prova di tecnica, disciplina e determinazione, conquistando titoli prestigiosi e numerosi podi nelle rispettive categorie.

Ecco i vincitori

Campioni Regionali (in ordine alfabetico)

• Bello Fabrizio – Campione regionale

• Corcione Annamaria – Campionessa regionale

• Marsico Alessandra – Campionessa regionale

• Russo Riccardo – Campione regionale

Vice Campioni Regionali (in ordine alfabetico)

• Desio Michele – Vice campione regionale

• Laureana Leonardo – Vice campione regionale

• Leggieri Giuliana – Vice campionessa regionale

• Mangino Lorenzo – Vice campione regionale

• Nicoletti Antonino – Vice campione regionale

• Scariati Giuseppe – Vice campione regionale

• Scorzelli Biagio – Vice campione regionale

Medaglia di Bronzo

• Guadagno Pasquale Maria – Terzo classificato regionale

Ottima Prestazione

• Stanzione Raffaele – Quinto posto con prova di grande carattere

Qualificazione al Criterium Nazionale

Grazie ai risultati ottenuti, gli atleti della Polisportiva Poseidon conquistano l’accesso al Criterium Nazionale FederKombat, in programma ad aprile a Jesolo, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario agonistico italiano.

Le parole del Maestro Ferdinando Polito

«Sono estremamente orgoglioso dei miei atleti. Ognuno di loro ha dimostrato maturità, spirito di sacrificio e un impegno costante che va oltre il semplice risultato sportivo. La qualificazione al Criterium è un premio meritato e rappresenta un obiettivo ambizioso. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, consapevoli del valore del nostro gruppo e della nostra identità sportiva.»