Campionati Regionali di Kickboxing FederKombat: successo per l’ASD Polisportiva Poseidon

Si è conclusa con un trionfo di risultati la partecipazione dell’ASD Polisportiva Poseidon – Karate e Kickboxing ai Campionati Regionali FederKombat, federazione ufficialmente riconosciuta dal CONI. Gli atleti del Maestro Ferdinando Polito in quel di Mondragone hanno dato prova di tecnica, disciplina e determinazione, conquistando titoli prestigiosi e numerosi podi nelle rispettive categorie.
Ecco i vincitori
Campioni Regionali (in ordine alfabetico)
• Bello Fabrizio – Campione regionale
• Corcione Annamaria – Campionessa regionale
• Marsico Alessandra – Campionessa regionale
• Russo Riccardo – Campione regionale
Vice Campioni Regionali (in ordine alfabetico)
• Desio Michele – Vice campione regionale
• Laureana Leonardo – Vice campione regionale
• Leggieri Giuliana – Vice campionessa regionale
• Mangino Lorenzo – Vice campione regionale
• Nicoletti Antonino – Vice campione regionale
• Scariati Giuseppe – Vice campione regionale
• Scorzelli Biagio – Vice campione regionale
Medaglia di Bronzo
• Guadagno Pasquale Maria – Terzo classificato regionale
Ottima Prestazione
• Stanzione Raffaele – Quinto posto con prova di grande carattere
Qualificazione al Criterium Nazionale
Grazie ai risultati ottenuti, gli atleti della Polisportiva Poseidon conquistano l’accesso al Criterium Nazionale FederKombat, in programma ad aprile a Jesolo, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario agonistico italiano.
Le parole del Maestro Ferdinando Polito
«Sono estremamente orgoglioso dei miei atleti. Ognuno di loro ha dimostrato maturità, spirito di sacrificio e un impegno costante che va oltre il semplice risultato sportivo. La qualificazione al Criterium è un premio meritato e rappresenta un obiettivo ambizioso. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, consapevoli del valore del nostro gruppo e della nostra identità sportiva.»