Campania, via libera della Giunta: centrati i target Pnrr per la sanità e nuovi progetti per l’Intelligenza Artificiale

A margine della seduta svoltasi a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha dato il via libera a una serie di provvedimenti chiave che spaziano dal potenziamento della rete ospedaliera alla riforma degli enti strumentali, fino all’avanguardia tecnologica applicata alla pubblica amministrazione.

Pnrr salute: raggiunti gli obiettivi per il 2025

La Regione Campania ha ufficializzato il conseguimento dei target previsti per il 31 dicembre 2025 nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il monitoraggio conferma il pieno rispetto del cronoprogramma per quanto concerne il rafforzamento strutturale e tecnologico della sanità regionale.

Tra i risultati certificati spicca l’implementazione della dotazione ospedaliera con il completamento di 130 posti letto di terapia intensiva e 176 di terapia semi-intensiva. Parallelamente, è stato centrato l’obiettivo relativo alle grandi apparecchiature sanitarie, con 375 dispositivi pienamente operativi.

In merito ai traguardi raggiunti, il presidente Roberto Fico ha dichiarato: «Il raggiungimento dei target del PNRR in ambito sanitario conferma il rispetto gli impegni assunti con il Governo e con l’Unione europea. Gli interventi programmati stanno procedendo in coerenza con il cronoprogramma e con gli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale che è il vero punto di svolta per una sanità vicina ai cittadini».

Interventi su strutture e digitalizzazione ospedaliera

Il piano di ammodernamento ha riguardato anche la sicurezza e la sostenibilità dei presidi sanitari. Sono stati portati a termine 12 interventi sui “progetti in essere”, mentre prosegue l’avanzamento degli ulteriori 8 cantieri programmati.

Un capitolo rilevante riguarda la ristrutturazione dei Pronto Soccorso, con 7 interventi conclusi, e la digitalizzazione integrale delle 29 strutture sedi di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. Secondo il presidente Fico, questo lavoro coordinato «rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’accessibilità, la qualità e la prossimità dei servizi sanitari sul territorio».

Gestione commissariale per l’Agenzia Campania Turismo

Sul fronte amministrativo, la Giunta ha disposto il rinnovo della gestione commissariale per l’Agenzia Campania Turismo. La decisione segue la revoca dell’avviso pubblico per il ruolo di Direttore generale ed è finalizzata a mantenere la continuità operativa nelle more di una più ampia riforma degli enti strumentali regionali. Il nuovo Commissario sarà individuato tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione e rimarrà in carica per un periodo massimo di sei mesi.

Intelligenza artificiale e innovazione amministrativa

In un’ottica di modernizzazione dei servizi, la Campania ha aderito al progetto “Reg4IA”, iniziativa che vede la Regione Puglia come capofila. Il progetto punta a istituire hub regionali per l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione. Finanziato dal Fondo per l’innovazione tecnologica, il programma mira a sviluppare soluzioni avanzate per ottimizzare i processi amministrativi e i servizi erogati ai cittadini attraverso la cooperazione interregionale.