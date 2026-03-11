Attualità

Mare campano, scatta l’operazione estate 2026: il Cilento è da lode!

Al via i controlli Arpac sulle acque in Campania. Cilento ed Eboli al top con mare eccellente. Ecco la mappa della balneabilità e i tratti vietati per il 2026

Ernesto Rocco
Marina di Camerota

Con l’arrivo della primavera, la Campania scalda i motori in vista della stagione balneare. È ufficialmente partita la campagna di monitoraggio delle acque di balneazione, un’operazione capillare coordinata dai dipartimenti provinciali dell’Arpac di Napoli, Caserta e Salerno. Fino alla fine di settembre, i tecnici dell’Agenzia, supportati dalla flotta dell’Unità Mare, ispezioneranno oltre 400 chilometri di costa per garantire la sicurezza dei bagnanti e certificare la salubrità del litorale.

Il monitoraggio prevede prelievi mensili in 328 aree di balneazione, con analisi di laboratorio focalizzate su due parametri batteriologici determinanti: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Questi indicatori, stabiliti dalle normative nazionali ed europee, sono fondamentali per individuare eventuali contaminazioni di origine fecale e definire l’idoneità dei tratti costieri.

La classificazione 2026 e i criteri normativi

La balneabilità per l’annualità corrente non è frutto di analisi estemporanee, ma deriva da una rigorosa elaborazione statistica condotta dalla Uo Mare Arpac sui dati dell’ultimo quadriennio. Secondo le norme di settore, i tratti classificati come “eccellente”, “buona” o “sufficiente” saranno aperti alla balneazione sin dall’inizio della stagione, pur restando soggetti a possibili divieti temporanei qualora i controlli mensili dovessero rilevare sforamenti dei limiti di legge.

Situazione diversa per le acque classificate come “scarse”: in questo caso, la balneazione resta interdetta per l’intera stagione fino a prova di avvenuto risanamento. I sindaci dei comuni interessati hanno l’obbligo di emanare ordinanze di divieto e di trasmettere i dati al Ministero della Salute. Tuttavia, il quadro generale per il 2026 appare decisamente positivo: l’estensione dei tratti di costa vietati in Campania è scesa da 9.000 a 7.900 metri, segno di un miglioramento costante del patrimonio marino regionale.

Eccellenze campane: il primato del Cilento e della Costiera Amalfitana

Il Cilento si conferma la punta di diamante della regione. Nel tratto compreso tra Agropoli e Sapri, la qualità del mare raggiunge il massimo livello possibile: l’intera litoranea è balneabile con classificazione “Eccellente”. Non si registrano criticità, consolidando quest’area come una delle mete più sicure e ambite per il turismo balneare nazionale.

Risultati straordinari arrivano anche dalla Costiera Amalfitana. Località come Amalfi, Positano, Praiano, Maiori e Vietri sul Mare presentano acque di altissima qualità. Su 36 tratti monitorati lungo la “Divina”, la quasi totalità vanta il giudizio massimo. Si segnalano solo piccole eccezioni: la spiaggia Le Sirene ad Amalfi, classificata come “Buona”, e un altro tratto con “Nuova classificazione”, attualmente sotto osservazione tecnica.

Analisi del litorale salernitano: tra conferme e criticità storiche

Proseguendo verso sud, il monitoraggio evidenzia una situazione a due facce, condizionata spesso dalla foce dei corsi d’acqua. A Salerno città, il mare è promosso a pieni voti nei tratti di Torrione, Mercatello, Pastena e Mariconda, tutti definiti “Eccellenti”. Restano invece off limits le zone storicamente critiche: la spiaggia a est del fiume Irno e il tratto tra Fuorni e il Picentino.

Analogo scenario a Pontecagnano e Battipaglia, dove a fronte di ottimi risultati generali, permangono le “bandiere rosse” in corrispondenza del lido Spineta e a sud del Picentino. Nota di merito per Eboli, dove l’intero litorale è stato certificato come “Eccellente”. A Capaccio Paestum, la situazione è ampiamente positiva, sebbene i tratti di Torre di Paestum (“Sufficiente”), Casina D’Amato e Foce Acqua dei Ranci (“Buona”) si posizionino leggermente al di sotto dell’eccellenza che caratterizza il resto del comune.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Casa in costruzione

Case popolari in Campania: bando aperto per le graduatorie ERP, ecco come fare domanda

Pubblicato il bando per gli alloggi ERP in Campania. Scadenza il 15 aprile: requisiti ISEE, categorie prioritarie e guida alla presentazione della domanda online

Eccellenza e radici: Il futuro della trota mediterranea fa tappa a Ceraso

Venerdì 13 marzo il Centro Ittiogenico Regionale di San Biase ospiterà un seminario formativo dal valore strategico per il territorio cilentano e l'intera Campania

Eccellenza: l’Ebolitana verso il rush finale. Il Ds Taglianetti: “tanto entusiasmo in città”

Il Direttore sportivo, Ramon Taglianetti, è intervenuto nella trasmissione di InfoCilento "InCampo"

Eboli: bomba lungo la strada nella zona industriale: area sotto osservazione.

Rinvenimento durante delle operazioni di movimento terra: dal Sottosuolo compare un ordigno

Calcio a 5: ecco il turno infrasettimanale di Feldi e Sporting Sala

Al Palasele la Feldi Eboli supera la capolista Covei Meta Catania e si avvicina sensibilmente alla vetta

Capaccio Paestum, Cittadinanza Attiva: “criticità sul Biodigestore di via Gaiarda”. A InfoCilento Ernesto Franco

L'impianto di biometano, secondo cittadini, imprenditori agricoli e operatori turistici e, come riportato dal gruppo di "Cittadinanza Attiva" potrebbe compromettere l'area rurale

Ascea, Fondazione Alario

Ascea ospita “EnergyLab – Short Winter School”, energia sostenibile nel Cilento: sabato la presentazione

La presentazione si terrà sabato 14 marzo presso la Fondazione Alario

San Mauro Cilento: alla scoperta della mela “uaitanedda”, un frutto antico simbolo di biodiversità

Si tratta di un frutto antico, storicamente coltivano nel paese cilentano e che rappresenta ancora oggi un fulcro fondamentale per la biodiversità locale

Napoli panorama

Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento

Municipio Eboli

Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il consiglio comunale è convocato per il 31 marzo

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Giuseppe Monzo

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani