Campania, Casa Riformista Salerno: «bene la scelta dell’assessore Saggese. Ora costruire un partito credibile e solido»

Casa Riformista della provincia di Salerno esprime pieno apprezzamento per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione.

“Ad Angelica Saggese – sottolineano Tommaso Pellegrino, Aniello Salzano e Gianfranco Valiante – espressione autorevole del territorio salernitano e non solo, riconosciamo una spiccata capacità di ascolto, sintesi e dialogo: doti umane e politiche fondamentali per guidare un assessorato strategico per la Regione Campania. Lavoro e formazione sono da sempre al centro dell’agenda programmatica di Casa Riformista”.

Il futuro di Casa Riformista a Salerno

Archiviata la fase della nomina della Giunta, Casa Riformista Salerno lavorerà ora per sostenere le politiche del nuovo governo regionale e per contribuire alla costruzione di una forza politica credibile, solida e radicata, capace di parlare con chiarezza e coraggio ai cittadini.

“Adesso – proseguono Pellegrino, Salzano e Valiante – è il momento di dare vita a un progetto che metta al centro il lavoro, la sanità, il sociale, le imprese e l’ambiente. La squadra cresce ogni giorno e in Campania vogliamo dimostrare che un’altra politica è possibile: seria, concreta, europea e vicina alle persone. Vogliamo superare le vecchie logiche di schieramento e offrire una proposta credibile e responsabile per il rilancio dei territori”.