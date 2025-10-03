Campagna, tensione a scuola: denunciato genitore di un alunno

Momenti di tensione presso un istituto comprensivo di Campagna, dove il padre di un alunno avrebbe minacciato gli insegnanti e il personale, in un gesto che apparirebbe scaturito da un forte stato di rabbia.

La dinamica dell’irruzione e il movente

Il movente del gesto sembra risiedere in presunti atti di bullismo che il figlio, frequentante l’istituto, avrebbe subito. L’episodio ha creato allarme e una momentanea interruzione delle normali attività all’interno della scuola.

L’intervento della Polizia Municipale

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Campagna, sotto la guida del Capitano Alberto Giorgio. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad ascoltare le testimonianze del personale scolastico e docente presente. L’attività di indagine ha permesso agli agenti di risalire prontamente all’identità dell’uomo.

A conclusione degli accertamenti sul luogo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Parallelamente all’azione delle forze dell’ordine, il dirigente dell’istituto scolastico ha annunciato l’avvio di un’indagine interna. Lo scopo è duplice: da un lato, “verificare eventuali situazioni di disagio tra gli alunni”, dall’altro, “garantire che ogni caso venga gestito nel rispetto delle procedure e del benessere collettivo“.