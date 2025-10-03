Campagna, tensione a scuola: denunciato genitore di un alunno

Tensione all'Istituto Comprensivo il padre di un alunno, infuriato per presunti atti di bullismo, è stato denunciato dopo aver minacciato il personale scolastico

A cura di Redazione Infocilento
Aula

Momenti di tensione presso un istituto comprensivo di Campagna, dove il padre di un alunno avrebbe minacciato gli insegnanti e il personale, in un gesto che apparirebbe scaturito da un forte stato di rabbia.

La dinamica dell’irruzione e il movente

Il movente del gesto sembra risiedere in presunti atti di bullismo che il figlio, frequentante l’istituto, avrebbe subito. L’episodio ha creato allarme e una momentanea interruzione delle normali attività all’interno della scuola.

L’intervento della Polizia Municipale

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Campagna, sotto la guida del Capitano Alberto Giorgio. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad ascoltare le testimonianze del personale scolastico e docente presente. L’attività di indagine ha permesso agli agenti di risalire prontamente all’identità dell’uomo.

A conclusione degli accertamenti sul luogo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Parallelamente all’azione delle forze dell’ordine, il dirigente dell’istituto scolastico ha annunciato l’avvio di un’indagine interna. Lo scopo è duplice: da un lato, “verificare eventuali situazioni di disagio tra gli alunni”, dall’altro, “garantire che ogni caso venga gestito nel rispetto delle procedure e del benessere collettivo“.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 3 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Incidente Capaccio

Capaccio Capoluogo, quadricilo elettrico cabinato finisce su una bancarella del mercato

A quanto pare alla guida del quadriciclo c’era una persona anziana

Agropoli si prepara a riabbracciare Benedetta Scuderi dopo la missione sulla Flotilla

Grande gioia ad Agropoli, dove in molti attendono il rientro di Benedetta,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.