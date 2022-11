Roccadaspide, un incontro per il contrasto del bullismo e cyberbullismo

Nell’ambito dei Piani di interventi regionali per la prevenzione, la gestione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, previsti dal Progetto “Password”, si terrà nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:00, a Roccadaspide, un incontro denominato “Diamo un calcio al bullismo”.

Lo stesso, è promosso dall’associazione di volontariato “Ultimi per la Legalità” e in collaborazione con il presidio di tale associazione denominato “Contatto Umano”.

Appuntamento alle ore 17 a Roccadaspide per parlare di bullismo

I giovani pulcini della Scuola Calcio di Roccadaspide si diletteranno in una partita amichevole con la squadra della stessa categoria dell’Oratorio “Don Guanella” di Scampia per Prima della partita si terrà un breve incontro per discutere di contrasto e prevenzione del bullismo.

Prenderanno parte al dibattito, tra gli altri, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano; il Prete Anticamorra, Don Aniello Manganiello, fondatore dell’Associazione “Ultimi per la Legalità” e Michele Di Matteo, responsabile dell’Associazione “Contatto Umano”.

Il progetto, durante la scorsa primavera, aveva già fatto tappa presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide dove, psicologi e sociologi, avevano avuto modo di incontrare gli alunni delle scuole della città per affrontare con loro un tema tanto attuale anche attraverso delle rappresentazioni teatrali e delle esibizioni musicali e canore.